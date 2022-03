Pościg za przestępcą z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z krośnieńskiej komendy zatrzymali po pościgu kierującego citroenem, który był podejrzewany o kradzież paliwa ze stacji paliw na kwotę ponad 1300 złotych. 28-latek ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz posiadał różnego rodzaju narkotyki. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W poniedziałek (21 marca) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał formatkę wraz ze zgłoszeniem, iż na terenie stacji paliw w Krośnie Odrzańskim doszło do kradzieży paliwa, a sprawca odjechał w kierunku Świebodzina. Informacja przekazana została dzielnicowym, którzy po zweryfikowaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania wskazanego auta i jego kierowcy. Patrolując miejscowość Radnica, w pewnym momencie zauważyli nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd marki Citroen Berlingo, do którego przyczepione były dwie różne tablice rejestracyjne. Dzielnicowi natychmiast zawrócili za nim i po włączeniu sygnałów błyskowych i dźwiękowych ruszyli za nim w pościg. Kierujący nie miał jednak zamiaru zatrzymania się, wykonywał gwałtowne manewry zajeżdżając policjantom drogę i przyspieszając uciekał w kierunku Sycowic. Jadący cały czas za nim mundurowi, o kierunku ucieczki powiadomili dyżurnego jednostki, który przekazał informację do komendy w Świebodzinie. W pewnym momencie będąc w miejscowości Skąpe (powiat świebodziński) kierujący citroenem zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym tym pasem kierującym audi, a następnie po porzuceniu samochodu usiłował uciec pieszo do najbliższych zabudowań. Próba ucieczki 28-latka nie powiodła się i po pościgu pieszym został zatrzymany przez dzielnicowych. Pomocy w doprowadzeniu mężczyzny do radiowozu udzielił były policjant krośnieńskiej komendy straszy sierżant Marcin Fligier, a także policjanci świebodzińskiej jednostki, którzy wykonali dalsze czynności w sprawie kolizji drogowej. Po sprawdzeniu 28-latka w policyjnych systemach okazało się, że ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a do pojazdu przyczepione były dwie różne tablice rejestracyjne nienależące do citroena. Ponadto w toku dalszych czynności mundurowi znaleźli w aucie różnego rodzaju narkotyki, które zabezpieczyli. Badanie testerem wykazało, że była to marihuana, amfetamina, metamfetamina oraz 2C-B.

28-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł kierować pod działaniem środków odurzających, pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas przesłuchania mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży paliwa na kwotę przeszło 1300 złotych, niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania narkotyków oraz niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. W środę (23 marca) Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszty. Dla policjantów nie jest to jednak zakończona sprawa. W toku dalszych czynności będą ustalać co stało się ze skradzionym paliwem, dążąc do jego odzyskania. Za popełnione przestępstwa 28-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie on również za spowodowanie kolizji drogowej.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Film 135-193783.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 135-193783.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.45 MB)