Podejrzani o udział w rozboju na konwojencie i kradzież ponad 2 mln złotych zatrzymani przez płockich policjantów Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu płockiej komendy zatrzymali podejrzanych o udział w rozboju na konwojencie i kradzież ponad 2 mln złotych. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy, które odnalazł specjalnie szkolny pies. Sąd zdecydował o aresztowaniu jednego z zatrzymanych. Śledztwo w sprawie rozboju aktualnie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku, po przejęciu z Prokuratury Rejonowej w Płocku.

Do rozboju doszło wieczorem 20 grudnia 2021r. na terenie jednej z firm kurierskich w Płocku. Sprawcy zaatakowali konwojenta, który przenosił do samochodu zabezpieczoną gotówkę. Po napadzie napastnicy szybko uciekli dostawczym renaultem, który kilka ulic dalej porzucili i spalili.

Sprawą rozboju zajęli się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu płockiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Krok po kroku policjanci ustalali przebieg zdarzenia i namierzali podejrzanych o dokonanie napadu i kradzieży ponad 2 milionów złotych. Sprawcy jak się okazało długo i skrupulatnie przygotowywali się do planowanego napadu na konwojenta. Determinacja płockich policjantów i szeroko prowadzona przez nich praca operacyjna, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzewanych o udział w rozboju.

We wtorkowe popołudnie funkcjonariusze na terenie Płocka zatrzymali 46- i 58-latka. W trakcie przeszukania domu młodszego z zatrzymanych, Adso pies wyszkolony do wyszukiwania walut z przewodnikiem z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, odnalazł ukrywaną pod drewnianą podłogą torbę z zawartością kilkuset tysięcy złotych. W działaniach uczestniczył także drugi z przewodników z MUCS z psem Kodi.

Podejrzewani o udział w rozboju trafili do policyjnego aresztu. Wczoraj na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut rozboju. Prokuratura wystąpiła z wnioskami do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do jednego z wniosków i zastosował areszt wobec 46-letniego płocczanina.

W sprawie rozboju dalej prowadzone są intensywne czynności. Z uwagi na obecny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, nie udzielamy więcej informacji w sprawie rozboju.

Autor: podkom. Marta Lewandowska

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 2.28 MB)