Cios wymierzony w narkobiznes

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni w miniony poniedziałek wymierzyli niezwykle celny i zarazem bolesny cios w przestępczy proceder. Zabezpieczyli ponad 206 kilogramów marihuany, blisko 18 kilogramów haszyszu o łącznej, czarnorynkowej wartości ponad 13 mln złotych. Substancje zostały ukryte w specjalnie przygotowanej do tego celu metalowej konstrukcji i przywiezione do naszego kraju z Hiszpanii. W sprawie został zatrzymany 42–letni mieszkaniec województwa pomorskiego, który usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przywozu zakazanych substancji.