32-latek z Bochni skazany na 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa policjantów Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Bochni, w maju ubiegłego roku, w trakcie interwencji domowej 32-latek zaatakował nożami kuchennymi przybyłych na miejsce policjantów. Jeden z mundurowych został ranny. 1 marca br. Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok w tej sprawie. Atak na policjantów został zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa, a mężczyzna został skazany na 12 lat więzienia.

We wtorek 4 marca 2021 roku , tuż przed godziną 4.00, policjanci wydziału prewencji bocheńskiej komendy otrzymali zawiadomienie, że w mieszkaniu na jednym z bocheńskich osiedli trwa awantura, w której agresywny mężczyzna, chce pobić swoich rodziców. Na miejscu interwencji funkcjonariusze zastali starsze małżeństwo, które opisało, że 32-letni syn będąc pod wpływem alkoholu zachowywał się wobec nich bardzo agresywnie. W trakcie rozmowy mundurowych ze zgłaszającą parą, 32-latek wbiegł do kuchni i zamknął drzwi a po chwili wybiegł z niej trzymając w obu dłoniach noże kuchenne, którymi zaatakował mundurowych. Celując w szyję, a następnie w brzuch, wykrzykiwał jednocześnie w ich stronę groźby. Policjanci obezwładnili go, jednak mężczyzna zdołał ugodzić w rękę jednego z policjantów.

32-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa, a po skompletowaniu materiału dowodowego skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu. 1 marca br. Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał 32-latka z Bochni na 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)