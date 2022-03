Kamiennogórscy kryminalni wyeliminowali z obrotu metamfetaminę o wartości czarnorynkowej około 400 tys. zł Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamiennogórscy funkcjonariusze wydziału kryminalnego działając operacyjnie uzyskali informację, że jeden z mieszkańców może zajmować się procederem narkotykowym. Wiedząc, kiedy i gdzie osoba ta będzie się znajdowała, policjanci przystąpili do działania. Zauważyli podejrzewanego mężczyznę, kiedy przemieszczał się pojazdem i zatrzymali do kontroli. Wewnątrz auta ujawnili niemal 2 kg metamfetaminy.

Praca policjantów wydziału kryminalnego opiera się w głównej mierze na działaniach operacyjnych. Najpierw funkcjonariusze zbierają różne informacje na temat przestępczych procederów, aby w następnej kolejności je zweryfikować i udaremnić nielegalną działalność.

Zebrane informacje kamiennogórskich kryminalnych wskazywały, że prawdopodobnie jeden z mieszkańców może mieć związek z przestępczym procederem narkotykowym. Weryfikując ustalenia zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, którym podróżowało dwóch mężczyzn, w tym jeden będący w ich zainteresowaniu operacyjnym. Policyjny nos ich nie zawiódł, bowiem wewnątrz samochodu znajdował się foliowy worek, a w nim krystaliczna substancja koloru białego.

31-letni kierujący oraz 30-letni pasażer trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Testowanie ujawnionej substancji wykazało, że jest to metamfetamina, której waga to niemal 2 kg . Kryminalni ustalili, że wyeliminowane narkotyki mają wartość czarnorynkową około 400 tysięcy złotych!

Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratury stosując wobec 30-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / sc)