Podziękowania za pomoc dla dzielnicowego Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 17 marca 2022 rok do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach wpłynęło pisemne podziękowanie od małżeństwa ze Skierniewic dla dzielnicowego sierżanta Konrada Augustyniaka. Dzielnicowy poruszony trudną sytuacją materialną małżonków zrobił zakupy spożywcze z własnych środków. To nie pierwsza pochwała dla tego dzielnicowego.

Sierżant Konrad Augustyniak jest policjantem niespełna trzy lata. Od stycznia bieżącego roku z powodzeniem realizuje zadania dzielnicowego w rejonie miasta Skierniewice. Zaangażowanie funkcjonariusza w służbę jest zauważane i doceniane przez przełożonych, ale również przez mieszkańców rejonu. 17 marca 2022 roku do skierniewickiej komendy wpłynęło pismo od małżeństwa ze Skierniewic. Zwrócili się do Komendanta Miejskiego Policji z podziękowaniem, za to, że „ma pod swoimi skrzydłami takich dobrych i opiekuńczych policjantów”. W liście opisali sytuację, w której sierżanta Konrad Augustyniak podczas wizyty w ich domu, zainteresował się ich sytuacją osobistą. Po dłużej rozmowie wyszedł z mieszkania, a następnie wrócił z zakupionymi produktami spożywczymi. Małżonkowie byli zaskoczeni i bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, ponieważ ich sytuacja materialna jest bardzo trudna. Niespodziewana pomoc dzielnicowego zrobiła na małżonkach tak duże wrażenie, że postanowili na piśmie podziękować i wyrazić swoje uznanie za postawę.

Nie jest to pierwsza pochwała, która wpłynęła od społeczeństwa dla sierżanta Konrada Augustyniaka. W lutym mieszkanka Skierniewic również przysłała do skierniewickiej komendy podziękowania dla dzielnicowego za okazane zainteresowanie, wsparcie i pomoc w rozwiązaniu w trudnej sytuacji rodzinnej.

Sierżantowi Konradowi Augustyniakowi gratulujemy postawy i bardzo cieszymy się, że w naszych szeregach mamy policjanta, który realizuje swoje zadania w sposób tak doceniany przez społeczeństwo.

