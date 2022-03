Policjanci jako pierwsi zauważyli kłęby dymu i ogień z komina budynku, z którego bezpiecznie wyprowadzili mieszkańca Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci patrolując Piechowice zauważyli kłęby dymu wydobywające się z komina jednego z budynków jednorodzinnych. Silnie zadymienie wskazywało na możliwość zapalenia się sadzy. Policjanci bez wahania ruszyli na pomoc i z budynku wyprowadzili jednego mieszkańca. W trakcie ewakuacji komin zapalił się. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

22 marca 2022 roku, około godziny 21.00 policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze podczas patrolu jednej z ulic w Piechowicach zauważyli kłęby dymu wydobywające się z komina jednego z budynków. Silne zadymienie wskazywało, że mogło dojść do zapalenia się sadzy.

Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili służby ratunkowe, a sami udali się do budynku, aby sprawdzić czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Z budynku bezpiecznie wyprowadzili jednego mieszkańca. W trakcie ewakuacji komin zapalił się. Jeden z policjantów biorących udział w patrolu jest również strażakiem ochotnikiem. Do czasu przyjazdu strażaków, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia funkcjonariusze zajęli się wygaszaniem pieca oraz zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał oraz nie doszło do pęknięcia komina.

(KWP we Wrocławiu / mw)