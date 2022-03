Zwycięzcy konkursu „Moje bezpieczne ferie na drodze 2022” nagrodzeni Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się podsumowanie konkursu pn, „Moje bezpieczne ferie na drodze 2022” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas finałowego spotkania zwycięzcy plastycznych zmagań odebrali nagrody i gratulacje.

W uroczystości uczestniczyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie mł. insp. Dariusz Mejer, Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego Pani Agnieszka Cieślicka, Kierownik Biura do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska oraz laureaci i zaproszeni goście.

Konkurs, który rozpoczął się na początku ferii i trwał do 16 lutego 2022 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, gdzie prowadzony był I z etap konkursu, wpłynęło kilkaset prac. Były to zarówno obrazki artystyczne, jak i fotografie. Jednak zdecydowaną większość konkursowych prac stanowiły dzieła artystyczne.

W II z etapie konkursu przeprowadzonym w KWP w Szczecinie, spośród blisko 270 wybranych prac finałowych, wyłonieni zostali laureaci konkursu. Nadesłane prace oceniała komisja, w skład której weszli przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Pani Jagoda Ziomka Inspektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ze względu na bardzo wysoki poziom wykonanych prac jury miało trudne zadanie, by wyłonić i nagrodzić te najlepsze.

Prace nagrodzono w dwóch kategoriach: fotografia i prace artystyczne. Komisja przyznała również 12 wyróżnień.

Dziś nadszedł czas na uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia, podanie oficjalnych wyników i nagrodzenie autorów najlepszych prac:





KATEGORIA: Praca artystyczna

Kategoria: Przedszkole:

I m-ce: Natasza Kulczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu

II - Jan Cieślikowski z Przedszkola Miejskiego nr 2 “Pod Topolą” w Barlinku

III - Juliusz Panocha z Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Kategoria: Uczniowie klas 0-4:

I - Julia Woźniakowska ze Szkoły Podstawowej w Gardnie

II - Liliana Łuczak z SP nr. 3 z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu

III - Michał Kaniowski z SP nr 3 w Sławnie





KATEGORIA: Fotografia

Kategoria: Przedszkole:

I - Antoni Pawlik z Przedszkola Publicznego “Leśna Kraina” w Człopie

II - Gabriela Pawlik z Przedszkola Publicznego “Leśna Kraina” w Człopie

III - Tomasz Kłek z Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu





Kategoria: Uczniowie klas 0-4:

I - Klaudia Napiórska z SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

II - Olga Welenc z SP nr 2 w Wałczu

III - Alicja Czerkasiewicz z SP w Gardnie

Po oficjalnej uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia z policyjnym Gryfusiem - maskotką zachodniopomorskiej Policji, który skradł serca najmłodszych laureatów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i przesłanie wspaniałych prac promujących bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!