W czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę

Policjant z komisariatu w Fordonie, na co dzień pełniący służbę w bydgoskiej „drogówce”, w czasie wolnym od służby zatrzymał kierowcę jadącego nie tylko po alkoholu, ale również narkotykach. Do tego mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i był poszukiwany przez sąd w Ostródzie do odbycia kary pozbawienia wolności.