Zaginiony 36-latek odnaleziony przez policjantów z Andrespola Data publikacji 25.03.2022 Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Andrespolu poszukiwali zaginionego 36-latka, opuścił łódzki szpital nie informując nikogo. Mężczyzna wymagał specjalistycznego leczenia, więc liczył się czas. Już po kilku godzinach został odnaleziony przez policjantów i trafił pod opiekę medyków.

W czwartek, 24 marca 2022 roku tuż po godzinie 9.00 łódzcy policjanci zostali poinformowani przez lekarza dyżurnego jednego z łódzkich szpitali o zaginięciu 36-letniego pacjenta. Mężczyzna wymagał specjalistycznego leczenia, więc liczyła się każda godzina. Informacja o zaginięciu została przekazana policjantom z okolicznych jednostek. Również mundurowi z Posterunku Policji w Andrespolu włączyli się do poszukiwań. Nawiązali kontakt z najbliższymi zaginionego i sprawdzali jego miejsca pobytu na terenie gminy Nowosolna. Policjanci zbierali i weryfikowali wszystkie informacje. Współpracujący ze sobą policjanci z Łodzi i Andrespola w ciągu kilku godzin dotarli na jedną z posesji w gminie Nowosolna, gdzie ukrył się 36-latek. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzna ponownie trafił pod opiekę lekarzy.

Rozpoczynając poszukiwania zaginionej osoby, policja przeprowadza szereg czynności. Są to między innymi rozmowy z najbliższymi, sąsiadami i znajomymi, sprawdzenie miejsca ostatniego pobytu zaginionego. Ma to na celu ustalenie okoliczności zaginięcia i wskazania potencjalnych miejsc, w których może przebywać zaginiony. Każdy sygnał dotyczący miejsca pobytu osoby zaginionej jest sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie informacje, nawet te z pozoru nieistotne, trafiły do policjantów prowadzących poszukiwania.

