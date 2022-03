Ponad 300 kg „lewego” tytoniu nie trafi na rynek Data publikacji 25.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z Włocławka i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Torunia pozwoliły ujawnić w samochodzie i miejscu zamieszkania 57-latka łącznie 307 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Kwotę uszczuplenia Skarbu Państwa oszacowano na ponad 330 tysięcy złotych. Za złamanie przepisów karnych skarbowych mężczyźnie może grozić teraz wysoka grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 3.

W środę, 23.03.2022 r., po 19.00, na terenie jednego z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze z włocławskiej komendy i Krajowej Administracji Skarbowej z Torunia, podczas wspólnych działań, ujawnili tytoń bez polskich znaków akcyzy. W skontrolowanym dostawczym mercedesie znaleźli 15 worków z krajanką tytoniową o łącznej wadze 300 kg. Kolejne 7 zabezpieczyli w miejscu zamieszkania 57-letniego kierowcy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut z kodeksu karnego skarbowego. Policjanci ustalili, że naraził on Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości ponad 330 tysięcy złotych. Za nielegalne posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy podejrzanemu grozi wysoka grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Bydgoszczy / mw)