6 tysięcy złotych mandatu za wyprzedzanie na ósemce Data publikacji 25.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed ukarali 36-latka mandatem karnym w wysokości 6 tysięcy złotych. Obywatel Białorusi kierując renault wyprzedzał tiry dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Do niebezpiecznego manewru doszło na krajowej ósemce w rejonie miejscowości Szaciłówka.

Do niebezpiecznego wyprzedzania doszło na krajowej ósemce w rejonie Szaciłówki. Kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed zarejestrowała jak renault wyprzedza trzy tiry dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Siedzący za kierownicą 36-letni obywatel Białorusi w trakcie wyprzedzania nie zważał nawet na linię ciągłą. Kierowca busa swój niebezpieczny manewr zakończył już na zakręcie. Chwilę później renault jadący w kierunku Białegostoku, został zatrzymany do kontroli przez policjantów z podlaskiej drogówki. 36-latek został ukarany mandatem w wysokości 6 tysięcy złotych.

To już kolejny przykład tego jak niebezpieczna jest droga między Białymstokiem a Augustowem. W przeszłości dochodziło na niej do wielu śmiertelnych wypadków. W związku z tym policjanci z podlaskiej grupy Speed właśnie na niej najczęściej pełnią służbę skupiając głównie uwagę na zatrzymywaniu piratów drogowych.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.