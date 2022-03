Pomoc kamiennogórskich policjantów dla uchodźców z Ukrainy Data publikacji 25.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sytuacja kryzysowa związana z wojną na Ukrainie jest sprawdzianem dla każdego z nas. Policjanci i pracownicy cywilni z komendy w Kamiennej Górze, a także sąsiedzi i przyjaciele od początku marca włączyli się w akcję pomocy dla ukraińskich uchodźców.

We współpracy z #Społecznaszwalnia oraz Wójtem Gminy Kamienna Góra Patrykiem Strausem na terenie Komendy powiatowej Policji w Kamiennej Górze zorganizowano zbiórkę rzeczową artykułów medycznych, zabawek dla dzieci i innych potrzebnych materiałów. W czasie wolnym od służby policyjne małżeństwo z tamtejszej komendy koordynowało akcje odbywającą się w budynku. Przyjmowali darowizny, segregowali przyniesione rzeczy i przygotowywali je do przewiezienia.



Powiat kamiennogórski posiada kilka punktów, w których uchodźcy mogą skorzystać z zebranej dla nich pomocy. Policyjny transport 22 marca trafił do Centrum Biblioteczno – Kulturowego w Krzeszowie.



Dodatkowo wśród policjantów i pracowników cywilnych kamiennogórskiej komendy zebrano pieniądze w kwocie 2200 zł, które trafiły na specjalnie dedykowane konto Gminy Kamienna Góra. Pieniądze z darowizn zostaną wykorzystane na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących się na terenie gminy.



asp. szt. Monika Kaleta



Źródło: KPP w Kamiennej Górze

sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka

Opis filmu: Film przedstawia pomoc, jaką zorganizowali policjanci dla osób potrzebujących z Ukrainy. Funkcjonariusze pakują zabawki, art.medyczne i inne potrzebne rzeczy przyniesione przez darczyńców. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.81 MB)