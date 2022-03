Hiszpańscy policjanci w Świdnicy Data publikacji 27.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy pomagają w pomaganiu innym. Kilka dni temu zadbali o bezpieczny przejazd konwoju z pomocą humanitarną, który wyruszył z Hiszpanii i w towarzystwie hiszpańskich policjantów dotarł do Świdnicy.

21 marca z Benejuzar w Hiszpanii wyjechał największy od początku wojny na Ukrainie hiszpański konwój z pomocą humanitarną. Darami zapełniono 11 tirów przewoźnika. Konwój pomocy humanitarnej pod ochroną obywatelskiej straży - hiszpańskich policjantów należących do Gwardii Cywilnej - dotarł do Polski, a część z ładunku zadedykowana została obywatelom Ukrainy, którzy pomoc otrzymali w Świdnicy. Pozostałe dary wyruszyły w dalszą drogę, aż do Przemyśla, gdzie również ta pomoc zostanie skierowana do potrzebujących.

Hiszpańscy policjanci, kierowcy oraz towarzyszący im wolontariusze pomoc niosą w swoim czasie wolnym. Kilkudziesięcioosobowa ekipa z Hiszpanii na terenie powiatu świdnickiego otrzymała wsparcie od tamtejszych policjantów m.in. w dotarciu we właściwe miejsca rozładunku. Funkcjonariusze Ruchu Drogowego podjęli pilotaż, który usprawnił przejazd przez miasto i sprawił, że był bezpieczny.

Funkcjonariusze świdnickiej komendy sami także na bieżąco niosą pomoc osobom potrzebującym, które uciekły przed wojną, ale też - tak jak w tym przypadku - chcą pomagać w niesieniu pomocy innym.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka