Policja przejęła sterydy pod Warką dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie niezamieszkałej posesji pod Warką policjanci zabezpieczyli kilkanaście kartonów, w których ujawniono ponad 61 tysięcy sztuk ampułek ze sterydami anabolicznymi. Substancje te nie zostały dopuszczone do obrotu na polskim rynku. Ich wartość szacowana jest na ponad 850 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Do ujawnienia sprawy przyczyniła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu dzielnicowy wspólnie z funkcjonariuszami patrolówki z Komisariatu Policji w Warce udał się pod wskazaną przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa lokalizację. Użytkownik narzędzia, jakim jest KMZB, które umożliwia wsparcie przez obywateli pracy Policji oznaczył na mapie miejsce, gdzie najprawdopodobniej może występować zagrożenie narkotykami. Obecni na miejscu policjanci ujawnili w pomieszczeniu gospodarczym na niezamieszkałej posesji kilkanaście kartonów z zawartością fiolek z substancjami niewiadomego pochodzenia.

Policjanci do sprawy zatrzymali dwóch obywateli Białorusi w wieku 41 i 32 lata. Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście kartonów i plastikowych wiader, w których znajdowało się ponad 61 tysięcy szklanych ampułek z płynnym testosteronem. Funkcjonariusze zabezpieczyli leki, przeprowadzili oględziny. Wartość rynkowa zabezpieczonych substancji szacowana jest na ponad 850 tysięcy złotych.

Policjanci z Warki doprowadzili mężczyzn do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie przedstawiono im zarzut za popełnienie przestępstwa z ustawy o prawie farmaceutycznym. Za wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu bez stosownego pozwolenia grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W piątek sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP zs. w Radomiu / kp)