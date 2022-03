Zlikwidowana "dziupla" samochodowa i areszt dla podejrzanego o kradzież trzech aut

To była kolejna udana akcja policjantów wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu płockiej komendy. Funkcjonariusze zlikwidowali na terenie sąsiedniego powiatu „dziuplę” samochodową i odzyskali skradzione dobę wcześniej pojazdy. Zatrzymani w tej sprawie mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a jeden z nich został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.