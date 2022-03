Policjanci odzyskali zabytki: kamień morowy i orła z pomnika Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczecińscy policjanci odnaleźli skradzione 10 lat temu elementy chrzcielnicy oraz granitowego orła z podstawą. Mundurowi znaleźli również fragmenty kilku granitowych płyt nagrobnych, oraz kompletną płytę z marblitu należącą do Ericha Wörpel, urodzonego 16 czerwca 1894. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie złożył w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży. Morowiec wróci do Puszczy Bukowej, o losie płyt i orła z pomnika z Klęskowa zadecyduje Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.

W miniony weekend policjant z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie uzyskał informacje, że na jednej z posesji na os. Słonecznym w Szczecinie znajdują się skradzione kamienne elementy chrzcielnicy. Na miejsce, wraz z policjantami z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, udał się funkcjonariusz z KWP w Szczecinie zajmujący się ochroną zabytków, który ustalił, że kamienie to tzw. morowce z Puszczy Bukowej, które skradziono ok. 10 lat temu.

W 2021 roku jeden z nich odnaleziono w Stargardzie. Na kamieniach znajdujących się w lesie umieszczono krzyże lotaryńskie oraz datę 1773. Formę tego krzyża ma również, chroniący od zarazy ( moru ), krzyż zwany Karawaką, stąd prawdopodobnie wzięła się zwyczajowa nazwa tych kamieni.

Na posesji odnaleziono również granitowego orła z podstawą, pozbawionego głowy i skrzydeł. Właściciel wyjaśnił, że zabrał go ze skrzyżowania ulic Chłopskiej i Pszennej w Szczecinie, by go zabezpieczyć, jednak nie powiadomił o tym fakcie absolutnie nikogo.



W 1919 roku pomnik stanął na placu przy skrzyżowaniu ulic Pszennej i Chłopskiej. Na cokole w formie kolumny z nieoszlifowanego granitu, spoczęła postać orła z rozpostartymi skrzydłami.

Na tablicy umieszczonej na cokole wyryto napis: „Swym poległym bohaterom, wdzięczni mieszkańcy Hökendorf 1914-1918”. Nad inskrypcją znajdował się Żelazny Krzyż, a pod nim żołnierski hełm i kwiaty. Pomnik otoczony był metalową balustradą. Po wojnie figurę orła strącono ze szczytu kolumny a balustradę zniszczono. W latach 70. XX wieku kolumnę rozebrano i przeniesiono na cmentarz przykościelny, orzeł zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Na posesji odnaleziono również fragmenty kilku granitowych płyt nagrobnych, oraz kompletną płytę z marblitu należącą do Ericha Wörpel, urodzonego 16 czerwca 1894 roku, zmarłego 8 czerwca 1912 roku. Właściciel posesji nie pamięta skąd wziął tę płytę. Pozbawiona kontekstu historycznego płyta, stała się kolejnym zabytkiem pozbawionym historii. Erich Wörpel nie figuruje na przedwojennych spisach mieszkańców Klęskowa.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie złożył w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży z art. 278 KK. Morowiec wróci do Puszczy Bukowej, o losie płyt i orła z pomnika z Klęskowa zadecyduje Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.

kom. dr Marek Łuczak