Szybkie działanie ostrowieckiej grupy „Speed” Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony czwartek na parkingu przy jednym z ostrowieckich marketów 24-letni kierujący pojazdem marki BMW „driftował” pomiędzy zaparkowanymi samochodami oraz przemieszczającymi się pieszymi. Kilka minut później funkcjonariusze z ostrowieckiej grupy „Speed” weszli w posiadanie nagrania przedstawiającego nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy. Szybka rekcja mundurowych pozwoliła na ustalenie tożsamości kierowcy niemieckiego auta, który został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. złotych.

Ostrowiecka grupa "Speed" powołana została, aby przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze i skutecznie poskramiać piratów drogowych, którzy za nic mają prawo. Wyposażona w nowoczesny sprzęt i szybkie radiowozy, każdego dnia czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W miniony czwartek, 24.03.2022 r., funkcjonariusze z ostrowieckiej grupy „Speed” weszli w posiadanie nagrania przedstawiającego kierującego pojazdem marki BMW, który wykonywał niebezpieczne manewry, celowo wprowadzając auto w tzw. kontrolowany poślizg. Do zdarzenia miało dojść kilka minut po godzinie 22.00 na parkingu przy jednym z marketów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kierujący niemieckim autem nie zwracał uwagi na osoby poruszające się po parkingu jak i zaparkowane w pobliżu pojazdy praktykując tzw. drifting. Szybkie działanie stróżów prawa spowodowało, że następnego dnia ustalili oni tożsamość nieodpowiedzialnego kierowcy niemieckiego auta i złożyli mu natychmiast niezapowiedzianą wizytę. Jak się okazało, 24-letni ostrowczanin był mocno zaskoczony widokiem policjantów, którzy na wstępie przypomnieli mu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy. Ponadto uświadomili go, że sposób jego jazdy dopuszczalny jest jedynie na torze wyścigowym lub w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. 24-letni mężczyzna za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 5 tys. złotych.

(KWP w Kielcach / mw)

Film TOS.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik TOS.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.51 MB)