Szczęśliwie zakończone poszukiwania seniora z Kłodzka Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku intensywnej akcji poszukiwawczej policjanci z Kłodzka odnaleźli zaginionego 86-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Mężczyzna wyszedł z domu nie informując rodziny, gdzie się udaje, nie było z nim kontaktu, więc zaniepokojony o jego życie krewny poprosił o pomoc policjantów. Dzięki intensywnym działaniom mundurowych, mężczyznę odnaleziono i przekazano pod opiekę rodziny.

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 86-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego, który wczoraj rano wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów. O zaginięciu powiadomił policjantów zaniepokojony o jego życie krewny. Martwił się o seniora, któremu mogło grozić niebezpieczeństwo. Kłodzcy mundurowi natychmiast rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze. Akcja trwała kilka godzin na bardzo rozległym terenie, a brali w niej udział policjanci niemal ze wszystkich wydziałów tamtejszej komendy.

Na szczęście po intensywnych poszukiwaniach funkcjonariuszy z Kłodzka, senior został odnaleziony. Policjanci wcześniej przeczesywali trawiaste tereny również w okolicach rzeki, a także okolice mało uczęszczane. 86-latka znaleźli ostatecznie na polu uprawnym na terenie Gminy Kłodzko. Z uwagi na to, że mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej, policjanci zawieźli go do miejsca zamieszkania i oddali pod opiekę bliskich.

(KWP we Wrocławiu / kp)