Włamywali się do kantorów w Rzeszowie. Dwóch Słowaków trafiło do aresztu

Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie dwaj obywatele Słowacji, podejrzani o włamania do kantorów. W styczniu tego roku włamali się do punktu przy ul. Powstańców Warszawy, kradnąc znaczną kwotę w różnych walutach. Kilka lat wcześniej dokonali podobnego włamania do innego kantoru w Rzeszowie. W środę zostali zatrzymani przez kryminalnych z rzeszowskiej komendy. Prokurator przedstawił im zarzuty, a sąd na jego wniosek zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.