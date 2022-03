Kolejni kurierzy tymczasowo aresztowani

Na 3 miesiące do aresztu trafiły kolejne dwie osoby podejrzane o usiłowanie pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Obywatele Gruzji wpadli w czwartek, kiedy próbowali przejechać punkt kontrolny w gminie Narewka. Zatrzymani przez policjantów z olsztyńskiego oddziału prewencji jechali po 4 obywateli Iraku i 2 obywateli Turcji, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.