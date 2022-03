Policjantka KMP w Szczecinie w czasie wolnym od służby uratowała życie niedoszłemu samobójcy Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, która jest w trakcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego w Szkole Policji w Słupsku uratowała życie niedoszłemu samobójcy. Funkcjonariuszka przebywała w czasie wolnym od służby, w miejscu zamieszkania.

Wszystko to działo się w minioną sobotę (26.03.2022) w godzinach popołudniowych. Po godzinie 16.00 podczas spaceru z psem funkcjonariuszka zwróciła uwagę na gromadzących się przechodniów na chodniku. W niewielkiej odległości zauważyła również mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na stan silnego pobudzenia i rozemocjonowania, a słowa, które wypowiadał świadczyły o chęci targnięcia się na swoje życie. Funkcjonariuszka bez chwili wahania podeszła do mężczyzny i rozpoczęła z nim rozmowę, wcześniej prosząc jednego z obserwatorów o wezwanie pogotowia.



W trakcie rozmowy policjantka kontrolowała sytuację, zabezpieczając plecak mężczyzny z niebezpiecznym narzędziem, by nie dopuścić do tragicznej w skutkach eskalacji napięcia. Spokój i opanowanie mundurowej pozwoliły na stopniowe wygaszanie emocji, a umiejętnie przeprowadzona rozmowa doprowadziła do odstąpienia desperata od zamierzonych celów.



Mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia, która udzieliła mu dalszej pomocy.

(KWP w Szczecinie / kp)