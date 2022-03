Policjanci odnaleźli 5-latkę Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 27 marca 2022 roku około 13:40, do dyżurnego tomaszowskiej policji wpłynęło zawiadomienie od roztrzęsionych rodziców, którzy zgłosili zaginięcie swojej 5-letniej córki. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy ustalili rysopis dziecka i przebieg zdarzenia, a finalnie wraz z sąsiadem dziewczynki odnaleźli ją.

Dziecko wyszło z domu położonego na terenie miejscowości Łaznowska Wola wykorzystując chwilową nieuwagę rodziców na kilkanaście minut przed zgłoszeniem. Rodzice początkowo szukali dziecka na terenie posesji licząc, że gdzieś się ukryła, jednak malucha nigdzie nie było. Policjanci natychmiast uruchomili wszystkie siły do pomocy w poszukiwaniu przybierając sąsiadów rodziny, strażaków z PSP i okolicznych OSP. Czas odgrywał w tym przypadku ogromną rolę bowiem samotnemu dziecku groziły różne niebezpieczeństwa. Tuż przed godziną 15:00 policjanci wraz z jednym z sąsiadów dziewczynki, zauważyli z dużej odległości, że nad skrajem lasu widoczna jest postać dziecka. Pospieszyli w jej kierunku w obawie, by ta nie weszła w zalesiony obszar, trudny do prowadzenia poszukiwań. Okazało się, że "wypatrzona" dziewczynka to zaginiona 5-latka. Miejsce jej odnalezienia znajdowało się około kilometra od jej domu. Po przebadaniu przez załogę karetki pogotowia, cała i zdrowa powróciła pod opiekę zatroskanych rodziców.

Co robić, gdy zaginie dziecko...

Zaginięcie dziecka należy niezwłocznie zgłosić na policję. Pierwszy sygnał o zaginięciu można przekazać policjantom telefonicznie, by mundurowi podjęli możliwie szybkie działania. Należy również przygotować jak najaktualniejsze zdjęcie dziecka. Należy się też przygotować na to, że policjanci będą zadawali mnóstwo pytań. Wszystko po to, by ustalić możliwie najwięcej informacji dotyczących osoby zaginionej. Pamiętajmy, by nie zatajać żadnej informacji, gdyż każda z nich może zadecydować o kierunku działania Policji. Wywiad z rodzicami lub opiekunami pod pieczą, których dziecko było w czasie zaginięcia ma pomóc w poszukiwaniach. Należy sobie przypomnieć jakie znaki szczególne posiada dziecko oraz w co było ubrane bezpośrednio przed zaginięciem.



Ważne, by poinformować policjantów o ewentualnych przyczynach zaginięcia lub swoich przypuszczeniach. Jeśli dziecko jest starsze to również o jego planach, hobby i znajomych, z którymi utrzymuje kontakt. Istotne mogą też być informacje o miejscach, w których dziecko spędza najwięcej czasu. Należy sprawdzić, czy w jego pokoju, nie ma żadnych przedmiotów i znaków świadczących o motywach i celu ucieczki. Jeśli to możliwe warto sprawdzić ostatnio przeglądane strony internetowe i pocztę elektroniczną przez zaginione dziecko oraz biling rozmów telefonicznych i wyciągi z kart bankomatowych, jeśli taką posiada. Jeśli zaginiony malec posiada przy sobie telefon, należy przekazać jego numer policjantom – to z pewnością ułatwi jego odnalezienie.

(KWP w Łodzi / kp)