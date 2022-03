Wspólne ćwiczenia FPU i RFPU w Kosowie

W dniach 24-28 marca 2022 r. na terenie, bazy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo), odbywają się warsztaty zgrywające polskich funkcjonariuszy Formed Police Unit (FPU) z przybyłymi do Kosowa w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej Europejskimi Siłami Żandarmerii stanowiącymi Rezerwową Jednostkę Policji (RFPU). W skład pododdziałów weszli funkcjonariusze JSPP oraz przedstawiciele żandarmerii portugalskiej i francuskiej. Tematem przewodnim warsztatów jest realizacja jednego z kluczowych zadań mandatowych misji przewidzianego dla FPU, a związanego z przywracaniem naruszonego porządku publicznego - CRC (Crowd and Riot Control) w ramach wspierania sił Policji Kosowa. Ponadto, żandarmi z RFPU są wprowadzani przez funkcjonariuszy JSPP w tajniki wszystkich innych zadań wynikających z mandatu Misji EULEX. Dowódca mł. insp. Krzysztof Sowiński rozpoczął od przywitania policjantów, a następnie umiejętności swoje w zakresie taktyki działania zaprezentowali kolejno polscy funkcjonariusze oraz francuscy i portugalscy żandarmi. Elementem wieńczącym będą wspólne ćwiczenia pododdziałów zwartych sił EULEX oraz KFOR w dniach 29 i 30 marca 2022 roku. Warsztaty stanowią doskonałą okazję nie tylko do zaprezentowania poziomu wyszkolenia, ale także do wymiany informacji i doświadczeń.