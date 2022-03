Policyjne pilotaże piłkarskich reprezentacji Polski i Szwecji

Policjanci śląskiej drogówki od kilku dni prowadzą pilotaże kadry narodowej Polski, a od dzisiaj także i Szwecji. Zadaniem mundurowych jest zapewnienie bezpiecznego przejazdu piłkarzy na zaplanowane treningi i powrotu do hotelu. To policyjny etap przygotowań do wtorkowego meczu pomiędzy tymi drużynami.