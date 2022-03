Nadinsp. Dariusz Wesołowski uhonorowany odznaczeniem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Pan nadinsp. Dariusz Wesołowski wziął udział w Uroczystej Przysiędze Wojskowej Żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która połączona była z obchodami 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Uroczystość została zorganizowana przez 16. Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”, we współpracy z Okręgiem Dolnośląskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu oraz Fundacją Wspólnota Pokoleń.