Płacisz w sieci? Nie trać czujności! Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Postęp technologiczny sprawił, że zakupy w znacznym stopniu przeniosły się do sieci. Bez wychodzenia z domu możemy wertować oferty, kupować różne przedmioty i płacić rachunki. To zdecydowanie ułatwia wiele obowiązków. Pamiętajmy jednak, że nie brakuje tam nieuczciwych internautów, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk. Przekonała się o tym 29-letnia mieszkanka Brzegu, która została oszukana na 7 tys.złotych.

W Internecie wiele osób może pozostawać anonimowych bądź figurować pod fikcyjnym kontem. Niestety z takich możliwości, w głównej mierze korzystają osoby, które mają złe zamiary. Podszywają się pod prywatne osoby, różne instytucje czy też dostawców prądu i gazu. Kiedy nie zachowamy ostrożności podczas internetowych transakcji szybko możemy stać się ich ofiarą. Przekonała się o tym 29-letnia mieszkanka Brzegu.

W tym przypadku chodziło o uregulowanie należności za prąd. Poszkodowana otrzymał sms-a o niedopłacie. W grę wchodziła kwota 4,27 zł. Dodatkowo wiadomość informowała ją o tym, że w razie nieuregulowania należności, prąd w jej mieszkaniu zostanie odłączony.

Brzeżanka weszła w podany link, gdzie otworzyła się strona łudząco przypominająca witrynę dostawcy prądu. Instruowana kolejnymi poleceniami na stronie, zalogowała się na swoje kontro bankowe, by dokonać wpłaty. Kiedy otrzymała wiadomość, że do bankowości został dodany kolejny telefon zorientowała się, że to oszustwo. W kilka minut z jej konta zniknęło ponad 7 tys.złotych.

Jak nie dać się oszukać? Przypominamy o kilku zasadach, które z pewnością pomogą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji:

bądź czujny, gdy otrzymasz wiadomość od kupującego, że już wpłacił, bądź wpłaci pieniądze za sprzedawany przez Ciebie przedmiot, a Ty jedynie poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej będziesz miał pieniądze na swoim koncie;

nie należy podawać danych do bankowości elektronicznej: haseł, loginów, numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu;

czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostaje z banku zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz;

każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym czy to przez wiadomości mailowe, sms-y i komunikatory, które zwierają linki powinno wzbudzić naszą czujność;

w przypadku uzyskania telefonicznej informacji, z której wynika że twoje pieniądze w banku są zagrożone, jak najszybciej się rozłącz i udaj osobiście do banku by to sprawdzić;

nie ufaj osobom dzwoniącym do Ciebie z instrukcją jak przelać pieniądze na nieznane Ci konto. Nigdy tego nie rób;

każdy sposób wywarcia na nas presji czasu, pośpiechu, szybkiego sfinalizowania transakcji powinno wzmóc nasza czujność.

(KWP w Opolu / mw)

