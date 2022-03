Uwaga na fałszywe SMS-y! Nie klikaj w podejrzane linki – tak oszuści okradają konta bankowe Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach zielonogórscy policjanci otrzymali kilka zawiadomień od osób, które otrzymały podejrzane sms-y o rzekomych niedopłatach za energię elektryczną. Ostrzegamy - kliknięcie w załączony w wiadomości link pozwoli przestępcom uzyskać dane do logowania i okraść Państwa konta bankowe. Uważajmy również na wiadomości o wypłatach BLIK.

Niemal każdego dnia do zielonogórskiej komendy wpływają zawiadomienia od osób, które otrzymały podejrzane sms-y, wiadomości mailowe lub wiadomości w popularnych komunikatorach internetowych. Po kliknięciu w załączone linki wyświetlają się strony łudząco podobne do stron bankowych płatności elektronicznych – kiedy się tam zalogujemy przestępcy przejmą nasze dane do logowania i w ten sposób uzyskają dostęp do konta. Natychmiast logują się na nasze konto i dokonują przelewów kradnąc wszystkie pieniądze.

Wielokrotnie ostrzegaliśmy także przed tak zwanym oszustwem na BLIK, kiedy oszuści podszywają się pod naszych znajomych i wysyłają „niewinną” wiadomość z prośbą o pożyczkę. Oszukana osoba generuje w swojej aplikacji bankowej kod do płatności i niczego nieświadoma przesyła oszustowi, który natychmiast wypłaca te pieniądze w bankomacie. Dlatego – jeżeli dostajemy taką wiadomość, zadzwońmy do znajomego i zapytajmy, czy rzeczywiście prośba o pożyczkę pochodzi od znanej nam osoby.

Inna forma tego oszustwa pojawiła się kilka tygodni temu – przestępcy podszywając się pod BLIK wysyłają sms-y: „BLIK. Ktoś wysłał ci przelew na telefon XXX zł, skorzystaj z poniższego linku do odbioru środków”. Do wiadomości jest również dołączony link, który przekierowuje nas na fałszywe strony banków. Kiedy pokrzywdzony zaloguje się na tej stronie bankowej stworzonej przez przestępców – przekaże im swoje dane do logowania. PRZESTRZEGAMY: NIGDY NIE NALEŻY KLIKAĆ W TAKIE LINKI!

W ostatnich dniach zielonogórzanie dostają sms-y od oszustów podszywających się pod firmę energetyczną. W wiadomości jest informacja o „drobnej” niedopłacie, ale jest też „groźba” wyłączenia prądu w naszym mieszkaniu czy domu. Oczywiście „dla ułatwienia” w wiadomości jest także link umożliwiający szybkie „rozwiązanie problemu”. Ponieważ kwota jest niewielka, a ryzyko wyłączenia prądu nas przeraża klikamy szybko w podany link żeby załatwić sprawę. PRZESTRZEGAMY: NIGDY NIE NALEŻY KLIKAĆ W TAKIE LINKI! Kliknięcie w niego powoduje, że na nasz telefon może zainstalować się hakerskie oprogramowanie, którego celem jest wyłudzenie naszych danych do logowania się w aplikacji bankowej, a w konsekwencji okradzenie naszego konta.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

Nie otwieramy wiadomości i załączników otrzymanych e-mailem od nieznanych nam nadawców,

Nie otwieramy żadnych linków załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanego źródła,

Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych – takie pliki mogą zostać przechwycone przez programy i aplikacje szpiegujące,

Nigdy nie przesyłamy naszych haseł i loginów w wiadomościach tekstowych czy mailowych nawet do naszych bliskich,

Nie podajemy też w wiadomościach czy w rozmowie przez telefon naszych haseł i loginów – pracownicy banku nie będą o to prosić, z takimi żądaniami piszą i dzwonią zawsze oszuści podszywający się pod pracowników banku,

Warto zadbać o programy antywirusowe i chroniące przed hakerskim oprogramowaniem (antyphishing).

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)