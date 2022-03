Ukradli mercedesa, trafili do aresztu Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i odzyskali mercedesa o wartości ponad 180 tysięcy złotych. 39 i 42- latek usłyszeli zarzuty kradzieży pojazdu. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Sprawa rozpoczęła się w sobotni poranek, 26.03.2022 r., kiedy to policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu olsztyńskiej komendy otrzymali informację o kradzieży mercedesa o wartości ponad 180 tysięcy złotych z jednej z miejscowości na terenie powiatu. Funkcjonariusze od razu zajęli się wyjaśnianiem tego przestępstwa. Do działań przyłączyli się również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. We współpracy z właścicielem pojazdu oraz w toku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że skradzione auto prawdopodobnie znajduje się na terenie powiatu grudziądzkiego. W związku z tym o pomoc w działaniach poprosili policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, którzy we współpracy z olsztyńskimi kryminalnymi, w zaledwie kilka godzin od zgłoszenia, dotarli do miejsca, gdzie znajdował się skradziony pojazd. W aucie siedziało dwóch mężczyzn. 39 i 42- latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj są mieszkańcami województwa pomorskiego. Jak się okazało, młodszy z mężczyzn był już wcześniej karany za przestępstwa samochodowe.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży pojazdu. Funkcjonariusze wraz z prokuratorem wnioskowali o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do ich wniosku i zastosował wobec 39 i 42-latka ten środek zapobiegawczy.

(KWP w Olsztynie / mw)