Spedytor zatrzymany za fałszowanie dokumentów i wyłudzenie blisko 140 tysięcy złotych Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 32-latka, podejrzanego o oszustwa. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna fałszował firmowe dokumenty i organizował fikcyjne usługi. Pokrzywdzony oszacował straty na łączną kwotę blisko 140 tysięcy złotych. W Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach zatrzymany usłyszał 42 zarzuty, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zatrzymali 32-latka w związku z przestępczym procederem w jednej z firm transportowych. Od kilku miesięcy miało tam dochodzić do fałszowania dokumentacji: podrabiania faktur i druków, dotyczących fikcyjnych usług transportowych. Z ustaleń policjantów wynikało, że podejrzany podrobione dokumenty przedkładał w księgowości, a na jego prywatne konto wpływały pieniądze. Pokrzywdzony oszacował straty na łączną kwotę blisko 140 tysięcy złotych. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna próbował wyłudzić w ten sam sposób ponad 300 tysięcy złotych. Podejrzany nie osiągnął jednak swojego celu, dzięki czujności pracodawcy, który zorientował się, że może dochodzić do usiłowania oszustw.

Śledczy zgromadzili w sprawie obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie 32-latka. W czwartek, 24.03.2022 r., mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił zatrzymanemu aż 42 zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa. Decyzją sądu podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)