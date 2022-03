Policjanci przejęli kontrabandę o wartości ponad 103 tysiące złotych

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łódzkiej komendy zatrzymali 63-letniego mieszkańca Łodzi, który posiadł towar bez polskich znaków akcyzy. Za to przestępstwo karno-skarbowe grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.