Skręcał w lewo na skrzyżowaniu i potrącił pieszą na przejściu Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na szczęście niegroźnych urazów doznała 61-letnia piesza potrącona przez kierującego matizem. Kierujący autem 49-latek skręcał w lewo na skrzyżowaniu i uderzył w znajdującą się na przejściu kobietę. Wypadek zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Wczoraj po godzinie 12:00 dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na ulicy Wyszyńskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący osobówką potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że w zdarzeniu uczestniczył samochód marki Daewoo Matiz, którym kierował 49-letni łukowianin i 61-latka. Pokrzywdzona kobieta z miejsca wypadku została odwieziona karetką do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznała pokrzywdzona nie są groźne.

Pracujący na miejscu wypadku policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że kierujący matizem mężczyzna z ulicy Międzyrzeckiej skręcał w lewo na skrzyżowaniu w ulicę Wyszyńskiego i tam potrącił znajdująca się na przejściu kobietę. Mężczyzna mówił mundurowym, że wcześniej zatrzymał się przed przejściem i ustąpił pierwszeństwa przechodzącym po przejściu pieszym. A gdy ruszył do przodu to nie zauważył kobiety która weszła na przejście z rowerem.

Teraz prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia, przeanalizują zapis kamer miejskiego monitoringu, który zarejestrował moment zaistnienia wypadku.

Zdarzenie zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do tragedii.

aspirant sztabowy Marcin Józwik