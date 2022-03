Motocyklista, który potrącił policjanta został zatrzymany Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze po intensywnych poszukiwaniach zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mają związek z wczorajszym potrąceniem policjanta ruchu drogowego. Mieszkańcy Lublina w wieku 24 i 28 lat noc spędzili w policyjnej celi. Dzisiaj wykonywane są z ich udziałem czynności procesowe.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17:00 na ulicy Muzycznej w Lublinie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, prowadząc kontrole prędkości, zauważyli trzy bardzo szybko jadące motocykle. W związku z tym jedne z mundurowych wydał im sygnały do zatrzymania. Motocykliści najpierw zwolnili, a następnie gwałtownie przyśpieszyli. W trakcie manewru kierowca kawasaki potrącił policjanta. Po chwili jeden z mężczyzn zawrócił i udzielił pomocy funkcjonariuszowi. Dwaj pozostali motocykliści rozdzielili się i uciekli z miejsca zdarzenia. Policjant trafił do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został wypisany do domu.

Od razu po tym zdarzeniu policjanci rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawców. Zorganizowane zostały punkty blokadowe i zabezpieczono monitoringi. Prowadzone czynności pozwoliły zatrzymać 28-latka, który prawdopodobnie kierował motocyklem marki Kawasaki oraz 24-latka, jadącego suzuki.

Mężczyźni byli trzeźwi. Jak się okazało, nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A. Dzisiaj policjanci z 4. komisariatu wykonują kolejne czynności procesowe i zbierają materiały. Sprawca zdarzenia musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za czynną napaść na policjanta oraz za ucieczkę i nieudzielenie pomocy, natomiast drugi ze sprawców odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Czynności wykonywane są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe.

Dodatkowo funkcjonariusze analizują zgromadzone monitoringi, pod kątem popełnionych przez motocyklistów wykroczeń w ruchu drogowym.

Za czynną napaść na policjanta grozi do 10 lat więzienia. Nieudzielenie pomocy zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / kp)