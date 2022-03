Wypalanie traw powodem tragedii Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w powiecie tomaszowskim doszło do kilku pożarów traw i obszarów leśnych. W jednym z nich zginęła 86-letnia kobieta. Jest to kolejna ofiara śmiertelna z powodu wypalania traw w województwie lubelskim. W ubiegłym tygodniu życie straciła 81-latka z powiatu parczewskiego, natomiast 87-latek z powiatu biłgorajskiego doznał poparzeń ciała. Apelujemy o rozwagę i rozsądek. Wypalanie traw stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia!

Wczoraj po godzinie 14.00 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru traw na łąkach i nieużytkach na obrzeżach Tomaszowa Lubelskiego przy ulicy Szopena.

Skierowani na miejsce policjanci przybyli w trakcie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej. Podczas sprawdzania pogorzeliska, którego obszar obejmował około 20 hektarów terenu, strażacy natknęli się na częściowo zwęglone zwłoki kobiety. Policjanci ustalili, że ofiara to 86-letnia tomaszowianka. Kobieta mieszkała w niedalekiej odległości od miejsca pożaru.

Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu pożarnictwa prowadzili czynności na miejscu zdarzenia. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykaże przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach pożaru.

Wczoraj również włodawski dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące pożaru traw. Tym razem do zdarzenia doszło w gminie Urszulin. Na miejscu pożar został ugaszony przez strażaków. Dzielnicowy skierowany na miejsce ustalił, że właściciel działki podczas sprzątania postanowił spalić suchą trawę. W efekcie ogień rozprzestrzenił się w niekontrolowany sposób. Policjant nałożył na właściciela mandat karny za niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych.

Przypominamy, że wypalanie traw jest nielegalne. Może zostać uznane za wykroczenie, za które grozi kara aresztu do 30 dni, grzywna do 5 tysięcy złotych lub nagana. Jeżeli jednak takie działanie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo, to kara może być znacznie poważniejsza. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak w pożarze ktoś ucierpi lub zginie, kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo karę do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)