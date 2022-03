Policjanci z Ostrołęki eskortowali mężczyznę, którego życie było zagrożone Data publikacji 30.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrołęccy policjanci eskortowali mężczyznę do szpitala, którego życie było zagrożone. Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego po niedawno przebytej operacji doznał krwotoku i natychmiast musiał trafić do szpitala. Policjanci bez wahania podjęli decyzję o pilotowaniu samochodu. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i sprawnie przeeskortowali osobowe audi do szpitala. Dzięki temu trafił on na czas pod opiekę lekarzy.

Służba w Policji jest nieprzewidywalna, a policjanci bardzo często muszą podejmować szybkie decyzje. Przekonali się o tym dzielnicowi z Ostrołęki w składzie aspirant sztabowy Sławomir Bączkowski oraz sierżant Maciej Miąsko, którzy wczoraj pełnili służbę na terenie gminy Rzekuń.

W pewnej chwili zauważyli oni osobowe audi, którego kierowca szybko poruszał się w rejonie miejscowości Przytuły Stare. Po krótkiej wymianie zdań okazało się, że przewozi on brata, który po niedawno przebytej operacji doznał krwotoku.

Policjanci, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji bez wahania podjęli decyzję o eskorcie mężczyzny tak, by zapewnić mu jak najszybszy i bezpieczny transport. Mundurowi z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pilotowali audi do szpitala. Dzięki temu 36-latek po kilku minutach trafił już pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, że do policjantów możemy zwrócić się o pomoc w każdej sytuacji. Szybkie zgłoszenie to szybka reakcja mundurowych. Tak jak w przypadku powyższego zdarzenia. Dzięki policyjnemu pilotażowi droga mężczyzny do szpitala zamiast kilkunastu zajęła zaledwie kilka minut. Pamiętajmy również o tym, że w przypadku ratowania życia może liczyć się każda sekunda. Na szczęście sytuacja miała szczęśliwy finał.

(KWP zs. w Radomiu / kp)