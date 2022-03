Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie po raz drugi w historii najaktywniejszą instytucją programu Dzień Przedsiębiorczości Data publikacji 30.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie otrzymała statuetkę najaktywniejszej instytucji w ramach programu „Dzień Przedsiębiorczości 2021” w kategorii Firmy i Instytucje Regionalne. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dla wyszkowskiej jednostki to ogromne wyróżnienie przyznane drugi rok z rzędu.

Dzień przedsiębiorczości to program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół średnich. Ta ogólnopolska akcja ma na celu przybliżenie i pomoc w wybraniu przyszłego zawodu osobom, które już niebawem staną przed takim wyborem. Wydarzenie objęte było Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie o wielu lat włącza się w realizację dnia przedsiębiorczości. Dla uczniów szkół średnich, którzy być może w przyszłości wstąpią w szeregi Policji to doskonała okazja do zdobycia cennych informacji mogących pomóc w podjęciu decyzji. W trakcie spotkań młodzież zapoznawała się ze strukturą organizacyjną Policji, z wymaganiami i poszczególnymi etapami rekrutacji. Uczestnicy otrzymali informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta. O specyfice służby, ale też własnych doświadczeniach opowiadali policjanci z poszczególnych pionów. Młodzież podczas całego dnia miała możliwość poznania pracy dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego, służby patrolowej. Najciekawsze spotkaniem dla uczestników były zajęcia praktyczne z technikiem kryminalistyki.

Komitet Honorowy „Dnia Przedsiębiorczości” w skład którego weszła między innymi Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przyznał Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie tytuł Najaktywniejszej Instytucji w Dniu Przedsiębiorczości 2021 w kategorii Firmy i Instytucje Regionalne.

Do 18. edycji do programu przystąpiło 5117 uczniów z całego kraju oraz 1134 wolontariuszy z 951 firm i instytucji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyszkowska jednostka została wyróżniona po raz drugi w historii.

Przyznanie Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie tytułu najaktywniejszej instytucji to ogromne wyróżnienie za które serdecznie dziękujemy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Autor: kom. Damian Wroczyński