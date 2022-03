Poszukiwana nie dokończyła zakupów. Skuteczna reakcja policjanta po służbie Data publikacji 30.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wtorkowa wizyta w galerii handlowej w sąsiednim powiecie skończyła się dla poszukiwanej 23-letniej mieszkanki powiatu wschowskiego zatrzymaniem. Młoda kobieta została rozpoznana przez wschowskiego policjanta młodszego aspiranta Dominika Fedyczkowskiego, który w czasie wolnym przyjechał z rodziną na zakupy. Policjant uniemożliwił kobiecie opuszczenie galerii. Od razu wezwał policjantów z głogowskiej komendy, którzy podjęli czynności wobec 23-latki.

We wtorek, 29.03.2022 r., głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że na terenie jednej z galerii handlowych wschowski policjant spędzający czas wolny z rodziną młodszy aspirant Dominik Fedyczkowski rozpoznał wśród klientów sklepu poszukiwaną 23-latkę, mieszkankę powiatu wschowskiego. Kobieta poszukiwana była do odbycia kary pozbawienia wolności przez wschowski Sąd Rejonowy, który wydał już na 23-latkę cztery podstawy do zatrzymania. Kobieta myślała, że podchodzący do niej uśmiechnięty mężczyzna ubrany po cywilnemu mógł być jej znajomym. Po chwili jednak jej przypuszczenia okazały się mylne. Młodszy aspirant Dominik Fedyczkowski uniemożliwił 23-latce opuszczenie terenu parkingu sklepowego i wezwał patrol Policji. Mundurowi pojawili się już po chwili i podjęli interwencję wobec kobiety. Zakupy młodej mieszkanki Wschowy na terenie sąsiedniego powiatu skończyły się doprowadzeniem jej do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja – służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień.

(KWP w Gorzowie / mw)