Zatrzymany sprawca ugodzenia nożem

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali na terenie jednego z pensjonatów w Krynicy-Zdroju 36-latka podejrzanego o to, że 19 marca br. ugodził nożem mężczyznę przed jedną z kamienic w Krakowie. Zatrzymany ukrywał się przed śledczymi oraz posługiwał się przerobionym dokumentem tożsamości. Mężczyzna od kilku lat był poszukiwany listami gończymi do odbycia kary 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

W sobotę, 19 marca 2022 r., około godz. 20.00, mieszkaniec jednej z kamienic w śródmieściu Krakowa usłyszał hałas dobiegający z parteru. Zaniepokojony lokator zszedł na dół aby sprawdzić skąd dochodzą niepokojące odgłosy. Będąc na parterze mężczyzna zauważył uszkodzone drzwi wejściowe do kamienicy oraz kopiącego w nie mężczyznę. Kiedy lokator otworzył drzwi został natychmiast zaatakowany przez agresora. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, która przeniosła się na chodnik przed kamienicą. W pewnym momencie sprawca wyciągnął nóż, którym zranił mieszkańca kamienicy w nogę, po czym uciekł z miejsca. Rannego mężczyznę zauważyła przechodząca ulicą kobieta, która zawiadomiła służby ratunkowe.

Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechali policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie, przewodnik z psem służbowym oraz technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczyli ślady. W toku dochodzenia kryminalni z „jedynki” ustalili tożsamość sprawcy ugodzenia nożem. Był to mężczyzna poszukiwany od prawie dziesięciu lat kilkoma listami gończymi do odbycia kary 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa, których się dopuścił.

Śledczy w ciągu kilku dni ustalili, że nożownik najprawdopodobniej ukrywa się na terenie powiatu nowosądeckiego. W czwartek, 24 marca 2022 r., policjanci pojechali do Krynicy Zdroju, gdzie w jednym z pensjonatów zatrzymali 36-latka. Mężczyzna posługiwał się podrobionym dowodem osobistym. 36-latek wylegitymował się fałszywym dokumentem, próbując wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do swojej tożsamości. Policjanci nie dali się zwieść i zatrzymali go. Kryminalni przeszukali pokój zajmowany przez 36-latka, w którym zabezpieczyli m.in. gotówkę, telefon komórkowy oraz nóż. Policjanci zabezpieczyli także prawo jazdy innej osoby i fałszywy dowód osobisty, którym posługiwał się 36-latek.



Mężczyzna został przewieziony do komisariatu do Krakowa, przesłuchany a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę i będzie czekał na sądowy finał napaści w Krakowie. Podejrzany odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu mieszkańca kamienicy, używanie przerobionego dokumentu tożsamości oraz za ukrywanie dokumentu którym nie miał prawa zarządzać. Za powyższe czyny mężczyzna może spędzić w więzieniu kolejne 5 lat.

(KWP w Krakowie / sc)