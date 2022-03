Pomagamy Mai - córce policjanta Data publikacji 30.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Maja Dąbrowska to niespełna pięcioletnia córeczka naszego kolegi Pawła Dąbrowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Prawie od dwóch lat dziewczynka zmaga się z nowotworem neuroblastoma IV stopnia. Zachęcamy do brania udziału w licytacjach i przekazywania 1% podatku na rzecz Mai. Liczy się każda pomoc...

Paweł od dziewięciu lat jest policjantem, pracuje w wydziale kryminalnym. Zawsze zaangażowanym w pomoc innym ludziom, pomagającym w rozwiązywaniu kłopotów. Uczynny dla osób tego potrzebujących, kochający dla rodziny i twardy wobec bandytów i złodziei. Kiedy córka Pawła, Maja, zachorowała miała niecałe 3 latka. Rodzice usłyszeli, że ich dziecko cierpi na złośliwy nowotwór neuroblastoma najwyższego IV stopnia z przerzutami do szpiku kostnego i kości. Długi proces leczenia, pobyty w szpitalach, diagnozy, ciągłe wyjazdy spowodowały, że świat dziecka zmienił się w szpitalny koszmar.

Obecnie Maja z tatą od kilku tygodni są w Barcelonie, gdzie będą kontynuować leczenie w najlepszej na świecie klinice leczenia neuroblastomy. Wyniki badań uzyskane w ciągu ostatnich dwóch tygodni wskazują na dwa aktywne ogniska masy nowotworowej. Przebiegają przez nie bardzo ważne naczynia krwionośne i dlatego operacja będzie bardzo skomplikowana. Cała masa resztkowa w Mai brzuszku ma wymiary około 7cmx3cmx4 cm i jest zwapniała. Pierwsza opcja to wykonanie makiety/modelu guza i ocena, czy ingerencja nie będzie zbyt ryzykowna. Na podstawie tego modelu zespół chirurgów zdecyduje, czy uda się usunąć masę resztkową. Jeśli tak, to prawdopodobnie oprócz operacji Maja otrzyma jeszcze protonoterapię. Druga opcja jest taka, że jeśli guz Mai w ocenie lekarzy będzie nieoperacyjny, Maja otrzyma chemioimmunoterapię. To zapewne kilka miesięcy leczenia. Rodzice Mai nie znają jeszcze dokładnego kosztu leczenia córeczki. Za około cztery tygodnie dowiedzą się jaka metoda leczenia będzie dla Mai najlepsza i wówczas pojawi się kosztorys.

Z całego serca prosimy o pomoc

Obecnie na stronie internetowej pomagam.pl trwa zbiórka środków na dalsze leczenie dziewczynki.

Link do zbiórki :

https://pomagam.pl/pomocdlamajuni

Link do strony licytacyjnej Mai

https://www.facebook.com/groups/279140856499704/?ref=share

Można również przekazać 1% podatku na rzecz Mai, KRS 0000396361 Cel szczegółowy 0074245 Maja

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.

(KWP w Szczecinie / sc)