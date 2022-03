Pędził przez miasto ponad 100 km/h, ale na sumieniu miał o wiele więcej…

Legniccy policjanci z grupy SPEED zatrzymali do kontroli kierującego, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 59 km/h. Jednak w trakcie kontroli okazało się, że zbyt szybka jazda to tylko jedno z przewinień, jakie mężczyzna ma na swoim koncie, i to nie najpoważniejsze. Szybko wyszło bowiem na jaw, że 42-latek nie ma uprawnień do kierowania, ma za to w organizmie środki odurzające, pod których wpływem zdecydował się wsiąść za kierownicę auta dostawczego. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.