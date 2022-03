Za oszustwa internetowe usłyszała 133 zarzuty Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 133 zarzuty - to efekt pracy policjantów referatu dochodzeniowo-śledczego z Niska. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 25-latkę, która od blisko trzech lat oszukiwała ludzi na popularnym serwisie aukcyjnym. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

Niżańscy policjanci z referatu dochodzeniowo-śledczego zakończyli sprawę oszustw. Efektem ich pracy było zatrzymanie, kilka dni temu, 25-letniej mieszkanki gminy Ulanów.

Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta swój przestępczy proceder rozpoczęła w 2019 roku. Na popularnym serwisie aukcyjnym oferowała do sprzedaży m.in. karmy oraz akcesoria dla zwierząt. Zakupiony na jej aukcji towar, nigdy nie trafiał do klienta, za to pozyskane środki powiększały stan jej konta.

Policjanci ustalili tożsamość oszustki. Młoda mieszkanka gminy Ulanów ma na swoim koncie wiele oszustw. Powstałe straty wyceniono na blisko 18 tys. złotych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 25-latce łącznie 133 zarzutów.

Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie / mw)