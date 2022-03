Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w czasie wolnym od służby, zatrzymał pijanego kierowcę. Policjant jadąc prywatnym samochodem zwrócił uwagę na kierującego, co do którego miał podejrzenia, że może być pod wpływem alkoholu. Jak się okazało 39-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

Kilka dni temu po południu policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs.w Radomiu będący na urlopie jechał swoim samochodem przez centrum Radomia. W pewnym momencie zauważył przed sobą kierującego osobowym fordem, który jechał po dwóch pasach ruchu. Funkcjonariusz nabrał podejrzeń, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Cały czas jechał za nim szukając bezpiecznego momentu by przerwać mu jazdę. Gdy kierujący fordem na chwilę się zatrzymał przed skrzyżowaniem, policjant wykorzystał moment i szybko wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Wszystko się potwierdziło, gdy na miejsce przyjechali policjanci z radomskiej drogówki i sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się że 39-latek mieszkaniec Radomia ma w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Na dodatek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz odpowie przed sądem.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka karę pieniężną od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, w każdej sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień wysyłany jest wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo, obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

(KWP w Radomiu / mw)