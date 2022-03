Szczeciński policjant w czasie wolnym od służby uratował życie dziecka Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje także wiele satysfakcji, szczególnie, wtedy kiedy ratuje się ludzkie życie. Przekonał się o tym szczeciński policjant z Komisariatu Pogodno, który uratował życie 5 - letniego chłopca.

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komisariatu Szczecin Pogodno swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Policjant, będąc w domu, w czasie wolnym od służby usłyszał krzyki dobiegające z klatki schodowej. Funkcjonariusz postanowił sprawdzić co się wydarzyło. Po wyjściu z mieszkania zauważył leżącego nieprzytomnego chlopca.

Natychmiast przystąpił do udzielenia mu pierwszej pomocy, udrażniając jego drogi oddechowe oraz układając w pozycji bocznej ustalonej. Policjant sprawdził także jamę ustną dziecka i kontrolował jego oddech, oczekując na przyjazd wezwanego pogotowia ratunkowego oraz śmigłowca LPR.



Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji funkcjonariusza chłopiec odzyskał przytomność jeszcze przed przyjazdem służb medycznych. Kilkulatek został przewieziony do szpitala, a jego życie nie jest już zagrożone.



Jest to kolejny przykład, kiedy szczecińscy policjanci sumiennie wypełniają rotę ślubowania, ratując ludzkie życie.

(KWP w Szczecinie / kp)