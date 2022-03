Policjanci pomogli obywatelkom Ukrainy w gminie Kołczygłowy Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kołczygłowach w trakcie patrolowania zauważyli dwie kobiety niosące duże, ciężkie torby. Okazało się, że to obywatelki Ukrainy wracały z otrzymanymi darami. Policjanci zmęczoną 72 i 65-latkę przewieźli kilka kilometrów do miejsca ich pobytu radiowozem. Mundurowi przypominają o konieczności zachowywania zasad ostrożności z uwagi na możliwych oszustów chcących wykorzystać obecną sytuację osób przybywających z terenów Ukrainy.

W środę, 30 marca 2022 r. przed godziną 18.00 policjanci z Posterunku Policji w Kołczygłowach w trakcie patrolowania Łubna, zauważyli dwie kobiety niosące duże ciężkie torby. Okazało się, że to dwie obywatelki Ukrainy wracały do domu z otrzymanymi darami. Z uwagi między innymi na niską temperaturę policjanci przewieźli radiowozem kilka kilometrów zmęczoną 72 i 65-latkę do ich miejsca pobytu w gminie Kołczygłowy.

Mundurowi oprócz udzielonego wsparcie poinformowali kobiety o możliwościach uzyskiwania wsparcie w trakcie pobytu na terenie Polski. Policjanci zwrócili uwagę także na konieczność zachowywania ostrożności z uwagi na możliwych oszustów chcących wykorzystać ich obecną sytuację.

(KWP w Gdańsku / sc)