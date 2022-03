Policjant po służbie odnalazł dwoje zaginionych dzieci Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwym finałem zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych małoletnich. Kierownik Komisariatu Policji w Mierzynie, który po służbie wracał do domu, zauważył samotnie idące dzieci. Oboje cali i zdrowi trafili pod opiekę rodziców.

W poniedziałkową noc, 28 marca 2022 r. około godziny 23.00 kierownik z KP Mierzynie asp. szt. Mariusz Matuszewski po służbie wracał rowerem do domu. W miejscowości Trzeszczyn zauważył idących chodnikiem chłopca i dziewczynkę, którzy byli bez jakiejkolwiek opieki. Kierownik domyślił się, iż dzieci mogły uciec z domu. Z uwagi na brak dorosłych opiekunów, małoletnim mogło zagrażać niebezpieczeństwo. Policjant powiadomił o tym fakcie dyżurnego w Policach, który skierował na miejsce patrol policji. Okazało się, że dzieci to dwójka uciekinierów, których zaginięcie tego samego wieczoru zgłosili rodzice w Komisariacie Policji Szczecin Nad Odrą. 13-latek i 12-latka - to koledzy ze szkoły, którzy postanowili po zakończonych lekcjach nie wracać do domów tylko wybrać się w podróż po okolicznych miejscowościach środkami komunikacji miejskiej. Na szczęście dzięki czujności kierownika z Mierzyna poszukiwania zakończyły się szczęśliwym zakończeniem.

Apelujemy do rodziców o uświadamianie dzieci jakie zagrożenia mogą nieść ze sobą samodzielne podróże, bądź przebywanie szczególnie w godzinach nocnych i wieczornych poza domem bez opieki rodziców.

(KWP w Szczecinie / sc)