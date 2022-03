„Dzwoni oszust! Rozłącz się!” - policyjne porady nie tylko dla seniorów Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Seniorzy bardzo często padają ofiarami oszustów. Przestępcy podszywając się pod członków ich rodzin, policjantów, przedstawicieli instytucji, wyłudzając ogromne kwoty od osób swoich ofiar. Seniorów – ale nie tylko. By uczulić wszystkich na czyhające zagrożenia, policjanci podejmują wiele wysiłków i wykorzystują różne sposoby, by dotrzeć z ostrzeżeniem do jak najszerszego grona odbiorców. Tym razem z pomocą elbląskim policjantom przyszli autorzy animowanego spotu.

Zrzut ekranu ze spotu

Przy każdej możliwej okazji policjanci przypominają i przestrzegają przed oszustami i ich metodami działania. W tym celu powstał m.in. projekt „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności do seniorów, jako grupy, która jest najbardziej narażona na skutki oszustw przy użyciu tzw. metody na wnuczka, na policjanta czy na wypadek.

Z kolei na Warmii i Mazurach od listopada 2021 roku policjanci prowadzą kampanię informacyjną „Dzwoni oszust! Rozłącz się!”. Jej głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom regionu, jak niebezpieczni i podstępni mogą być oszuści oraz jak nie paść ofiarą ich perfidnego działania, ale także przypomnienie, jakie faktyczne uprawnienia mają funkcjonariusze, za których często podszywają się przestępcy.

Kolejnym elementem tej kampanii jest animacja przygotowana w Elblągu animacja, która powstała dzięki współpracy policjantów z KMP w Elblągu z lokalną telewizją Truso TV. W powiecie elbląskim policjanci odnotowali liczne przypadki tego rodzaju oszustw, gdzie oszuści przez telefon namawiali rozmówcę do przekazania pieniędzy, wykonania przelewu bankowego lub wypłacenia gotówki z banku i przekazania jej osobie podszywającej się za policjanta.

- Zdarzały się także przypadki namawiania rozmówcy na zainstalowanie w telefonie specjalnej aplikacji. Dzięki temu oszust za pośrednictwem naszego urządzenia uzyskiwał dostęp do elektronicznej bankowości i sam mógł dokonywać operacji. Mechanizm właśnie tego oszustwa został pokazany w naszym najnowszym spocie.

– mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.

Elbląscy policjanci zachęcają do obejrzenia wspomnianego spotu, a także pokazania go swoim bliskim po to, by nie padli ofiarą takiego oszustwa. Spot, w którym animowana postać tłumaczy na czym polega i jak działa mechanizm tego typu oszustw trafił już na serwis społecznościowy YouTube.com i będzie także emitowany przez Truso Tv.

Link do spotu: https://youtu.be/fY3QXPQS6k8

(kn/tm)