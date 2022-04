Areszt dla podejrzanego o wyłudzenie blisko 650 tysięcy złotych Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krośnieńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzenia pieniędzy z tzw. tarczy antykryzysowej. Funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego przedsiębiorcę, który usłyszał zarzuty wyłudzenia blisko 650 tys. złotych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krośnieńskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie, prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzenia pieniędzy z tzw. tarczy antykryzysowej. Celem „tarczy” jest wsparcie przedsiębiorców w przezwyciężeniu gospodarczych skutków pandemii koronawirusa, dlatego też wszelkiego rodzaju wyłudzenia przeznaczonych na ten cel subwencji, cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie jednej z gmin powiatu krośnieńskiego, w celu uzyskania dotacji, fałszował dokumentację dotyczącą liczby zatrudnianych przez siebie pracowników. Następnie, dokumenty przedstawiał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Polskim Funduszu Rozwoju, wprowadzając urzędników w błąd co do istnienia podstawy przyznania subwencji w ramach tarczy finansowej. W wyniku przestępczej działalności nieuczciwy przedsiębiorca wyłudził kwotę 648 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że osobą odpowiedzialną za ten proceder może być 45-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, przesłuchali świadków, a podczas przeszukania zabezpieczyli m.in. dokumentację oraz cyfrowe nośniki danych, które mogły posłużyć do popełnienia przestępstwa. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 45-latkowi zarzutów.

Ponadto, policjanci ustalili składniki majątku podejrzanego o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych i zawnioskowali do Prokuratury Rejonowej w Krośnie o zabezpieczenie majątkowe na poczet naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

Prokurator nadzorujący śledztwo wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Krośnie przychylił się do wniosku, w konsekwencji czego 45-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie / kp)