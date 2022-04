Pod przykrywką sprzedaży legalnych środków, handlował narkotykami Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zatrzymali 42-letniego handlarza narkotykowego prowadzącego oficjalny sklep internetowy oferujący rzekomo do sprzedaży legalny susz konopi oraz olejki CBD. Kryminalni podczas przeszukań jego posesji zabezpieczyli ponad 800 kg substancji – głównie suszu konopi. Z czego ponad 200 kg suszu już przebadano i okazało się, że ma wysoką zawartość THC. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i posiadania ponad 200 kg marihuany o wartości ponad 4 milionów zł. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W ostatnim czasie kryminalni z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zajmowali się sprawą rozprowadzania na terenie naszego województwa znacznych ilości środków odurzających. Intensywne czynności operacyjne zaprowadziły małopolskich policjantów do jednego ze sklepów internetowych oferujących do sprzedaży rzekomo legalny susz konopi oraz olejki CBD. Funkcjonariusze ustalili właściciela tej firmy, którym okazał się 42-letni krakowianin, notowany w przeszłości za przestępstwa narkotykowe.

Jednocześnie kryminalni wytypowali wynajmowane przez niego, a usytuowane w różnych rejonach miasta, dwa domy jednorodzinne. W poniedziałek, 21 marca 2022 r., małopolscy policjanci przeszukali te budynki, w których znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 800 kg różnych substancji tj. suszu konopi, olejków „CBD” oraz innych substancji w różnych formach (bryłkach, kulkach). Substancje te w całości trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie są badane przez specjalistów. Do chwili obecnej uzyskano ekspertyzy dotyczące 205 kg suszu konopi, które potwierdziły że mamy do czynienia a z suszem konopi innych niż włókniste, których posiadanie jest zabronione przez Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii a nie z produktami CBD.

W związku z rozwojem sprawy nadzór nad nią objęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Na podstawie postanowień prokuratorskich w miniony poniedziałek, 28 marca br., policjanci zatrzymali 42-letniego właściciela sklepu internetowego, który pod przykrywką sprzedaży legalnych środków, handlował w sieci narkotykami. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli gotówkę zatrzymanego krakowianina w kwocie ponad 600 tys. zł oraz 90 tys. euro, a także mienie ruchome o wartości 40 tys. zł. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i posiadania ponad 205 kg środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o czarnorynkowej wartości 4 108 000 złotych.

Według ustaleń śledczych, nielegalny proceder trwał co najmniej od ubiegłego roku, a 42-latek uczynił sobie z tej nielegalnej działalności stałe źródło dochodu. W pomieszczeniach użytkowanych domów przechowywał sprowadzone z zachodnich krajów narkotyki, a następnie je porcjował i przygotowywał do sprzedaży detalicznej jaki i hurtowej. W sieci odbywała się głównie sprzedaż detaliczna a na jego posesję przyjeżdżali także odbiorcy hurtowi.

W czwartek, 31 marca 2022 r., na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwo 42-latkowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy oczekują na dalsze ekspertyzy biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie dotyczące zabezpieczonych substancji. W tym zakresie możliwe jest uzupełnienie zarzutów.

