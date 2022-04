Fałszywy policjant w rękach koneckich stróżów prawa Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który podszywając się pod policjanta oszukał 80-letnią mieszkankę powiatu koneckiego na kwotę 40 000 złotych. Ponadto w ten sam sposób usiłował oszukać dwie inne seniorki, również z Końskich. Mężczyźnie za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek po południu (29.03.2022) do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Końskich dotarła informacja, że ktoś najprawdopodobniej próbuje oszukać 82-letnią kobietę na kwotę 57 000 złotych. Na miejsce udali się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, którzy ustalili, że podczas rozmowy telefonicznej osoba podszywająca się pod córkę seniorki, opowiedziała jej o swoich problemach i poprosiła o pomoc finansową. Do seniorki miała przyjechać zaufana osoba, której to kobieta miała przekazać pieniądze. Podobny telefon otrzymała 91-letnia mieszkanka Końskich, która świadoma niecnych zamiarów oszustów, od razu zakończyła rozmowę. Jak się jednak okazało, przestępcy z całą stanowczością dążyli do zrealizowania swoich planów, gdyż tego dnia do koneckiej jednostki zgłosiła się kolejna pokrzywdzona. 80-letnia konecczanka poinformowała mundurowych, że została oszukana i przekazała w parku fałszywemu policjantowi 40 000 złotych. Kobieta stwierdziła, że zrobiła to, bo ktoś miał wykraść jej dane osobowe i w każdej chwili mógł wypłacić wszystkie pieniądze z jej konta, dlatego słuchając rad telefonicznego rozmówcy, pierwsza wypłaciła oszczędności z banku i przekazała je osobie, która miała je zabezpieczyć. Seniorka dokładnie opisała, jak oszust wyglądał i w co był ubrany. Funkcjonariusze od razu połączyli ze sobą te sprawy. Mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy został zatrzymany na jednej z koneckich ulic. Przy 24-letnim mieszkańcu Warszawy funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w kwocie 40 000 złotych. Zatrzymany po czynnościach został doprowadzony do prokuratury i sądu. Wobec niego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pieniądze wróciły do seniorki, a oszustowi za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów:

Zachować ostrożność — jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.

Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.

W razie jakichkolwiek podejrzeń należy skontaktować się z jednostką Policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc na numer stacjonarny znajdujący się na stronie internetowej jednostki.

Pamiętajmy, aby przed połączeniem upewnić się, że poprzednia rozmowa została zakończona.

(KWP w Kielcach / kp)