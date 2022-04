Zatrzymany za oszustwa na seniorach Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie zatrzymali 26-latka, który biorąc udział w oszustwie wyłudził od emerytki z Puław ponad 20 tysięcy złotych. 84-latka miała ratować z kłopotów synową, która rzekomo spowodowała wypadek. Wyrzuconą przez balkon gotówkę odebrał od niej 26-latek, który wpadł w ręce kryminalnych w powrotnej drodze do domu. Mężczyzna odpowie także za inne oszustwo, w którym 60 tysięcy straciła mieszkanka Świdnika.

Do oszustwa doszło w miniony poniedziałek, 28 marca 2022 r. Na telefon 84-letniej mieszkanki Puław zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową, która pod legendą spowodowania wypadku, pilnie potrzebowała pomocy. Kobieta poprosiła o pieniądze na „poręczenie”, by uniknąć więzienia.

Seniorka przygotowała pieniądze. O umówionej godzinie pod jej miejscem zamieszkania pojawił się młody mężczyzna, któremu wyrzuciła przez balkon pakunek z zawartością ponad 20 tysięcy złotych.

Oszust, który brał udział przestępstwie, jeszcze tego samego dnia wpadł w ręce kryminalnych ze specjalnej grupy śledczej powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. 26-letni mieszkaniec województwa śląskiego, zatrzymany został w momencie, gdy z odebraną od seniorki gotówką samochodem wracał do domu. Oprócz pieniędzy, policjanci ujawnili przy nim kilka telefonów komórkowych.

26-latek typowany był przez kryminalnych z KWP, również do sprawy oszustwa, do którego doszło tydzień temu w Świdniku. W podobny sposób pieniądze straciła seniorka, która przekazała oszustom 60 tysięcy złotych.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa. Wczoraj został przez sąd tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wnuczka,” „na wypadek” - to wciąż popularna metoda działania oszustów. Osoba przez telefon udaje młodą osobę z rodziny, niejednokrotnie płacząc do słuchawki i rozpaczając że stała się tragedia. Najczęstsza historia to wypadek drogowy, który ta osoba miała spowodować i aby nie trafić do więzienia pilnie potrzebuje pieniędzy. W tej historii często pojawia się drugi głos w słuchawce podający się za policjanta lub prokuratora, który potwierdza historię o wypadku.

Pamiętaj! Jeśli kiedykolwiek przez telefon usłyszysz prośbę o pilną pomoc i przekazanie pieniędzy, zachowaj czujność i ostrożność. To najprawdopodobniej próba oszustwa. Natychmiast zakończ rozmowę i wybierz numer do osoby Ci najbliższej informując o tym co się stało. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, powiadom policję.

